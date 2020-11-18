 Збірна України готова зіграти зі Швейцарією у Лізі націй | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна
Вчора 23:15 3432
Визначилась дата повернення збірної України
Вчора 22:57 2271
Україна - Північна Ірландія 3:0. Відео голів
Вчора 22:06 1667
Молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021
Вчора 20:20 1923
Долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА
Вчора 19:17 3396
Лікар пояснив необхідність карантину збірної України
Вчора 18:42 3997
Визначилась можлива доля матчу Швейцарія – Україна
Вчора 17:16 6092
У Родрігеса виявили коронавірус
Вчора 16:57 2327
Батько Лопеса відреагував на можливий реванш з Ломаченком
Вчора 16:47 4080
Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований
Вчора 15:27 12149
Блоги
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
Вчора 21:54 4415
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу Андрій Твердохліб
Вчора 20:05 2242
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем Андрій Твердохліб
Вчора 19:02 1908
У Лізі націй було забито фантастичний гол із центра поля
У Лізі націй було забито фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 18:48 1392
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп Андрій Твердохліб
Вчора 13:04 10269
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
16.11.2020 16:45 1640 2
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі Valeriy Ruchka
16.11.2020 16:35 1362
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Valeriy Ruchka
16.11.2020 11:15 2262
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом Valeriy Ruchka
16.11.2020 11:08 2182
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
16.11.2020 10:21 1072
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:26 Блог Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви 21
10:15 Футбол Нагорняк: Жеребкування результату? Це взагалі незрозуміло що таке 122
09:57 Футбол Іспанія – Німеччина 6:0. Огляд матчу 266
09:46 Футбол Родрі: Підсумковий рахунок із Німеччиною міг бути набагато більшим 256
09:32 Футбол Президент Ла-Ліги: Ми готові до відходу Мессі 415
09:12 Футбол Лев спробував пояснити ганебну поразку збірної Німеччини 535
08:55 Футбол Україна - Північна Ірландія 3:0. Огляд матчу 501
08:45 Теніс Ціціпас здолав Рубльова на Підсумковому турнірі ATP 593
08:30 Футбол Еквадор декласував Колумбію, перемоги Бразилії та Аргентини. Результати відбору на чемпіонат світу 919
08:12 Футбол Збірна України готова зіграти зі Швейцарією у Лізі націй 3514
17 Листопада 2020
23:53 Футбол Олімпійська збірна Бразилії із гравцями Шахтаря поступилася Єгипту 2692
23:41 Футбол Іспанія знищила Німеччину, Португалія обіграла Хорватію. Результати матчів 6 туру Ліги націй 3310
23:27 Теніс Домінік Тім – Рафаель Надаль. Огляд матчу 2395
23:15 Футбол Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна 3432
22:57 Футбол Визначилась дата повернення збірної України 2271
22:42 Футбол Ето'о може відновити кар’єру 2548
22:21 Футбол Батько Рамоса назвав майбутнє сина 2763
22:06 Футбол Україна - Північна Ірландія 3:0. Відео голів 1667
21:54 Блог Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно 4466
21:51 Футбол Ротань оцінив матч проти Північної Ірландії 2825
21:38 Футбол Кравець відновив тренування з Коньяспором 2622
21:22 Футбол Швейцарія - Україна: Про що говорить регламент УЄФА 3310
20:54 Футбол Манчестер Юнайтед планує позбутися чотирьох гравців 3100
20:41 Футбол Луческу зустрівся із чоловіком, який розповсюдив новину про відхід тренера з Динамо 4003
20:20 Футбол Молодіжна збірна України розгромила Північну Ірландію у кваліфікації на Євро-2021 1923

Збірна України готова зіграти зі Швейцарією у Лізі націй

Сьогодні 08:12 3514 0
В УАФ хочуть вирішити результат матчу на футбольному полі
Збірна України готова зіграти зі Швейцарією у Лізі націй
#УАФ, #Україна, #УЄФА

Джерело - УАФ.

Збірна України готова зіграти матч зі Швейцарією в тому складі, який зараз перебуває у країні, а також може сформувати нову команду.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше 13-х гравців (у тому числі — мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі.

Актуально: Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна

Водночас УАФ готова зробити все можливе, щоб, відповідно до пропозиції УЄФА, сформувати повністю новий склад команди до вечора 18 листопада, але вважає це неможливим з об’єктивних, незалежних від неї причин. Зокрема, це той факт, що молодіжна збірна U-21, гравці якої могли б скласти основу нової команди, сьогодні ввечері зіграла поєдинок відбору Євро-2021. Якщо УЄФА зробить виключення й дозволить цим футболістам узяти участь у більш ніж одному матчі протягом 48-ми годин, УАФ докладе необхідних зусиль для організації їхньої поїздки до Швейцарії та участі у грі. Ця команда — єдиний можливий варіант, тому що юнацькі збірні не збиралися через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, окрім ігор U-21. Інші гравці, яких теоретично можна було б викликати до головної команди, перебувають у різних містах або за кордоном.

Важливо: Визначилась дата повернення збірної України

Крім того, відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА. Здати такий тест в акредитованій УЄФА в Україні лабораторії можна не раніше 9.00 18 листопада. При цьому ця сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це — 21.00. Оскільки гравці не можуть вилетіти на матч, не отримавши перед цим негативного результату тесту, то ця обставина є ще однією з тих, які роблять неможливою участь нового складу національної збірної в поєдинку 18 листопада.

Також не в усіх українських гравців є біометричні паспорти для безвізового в’їзду до країн ЄС. Усі вищезгадані обставини, і це підтверджують відповідні служби в МЗС України, фактично унеможливлюють організацію прямого чартерного рейсу до Швейцарії у відведений час. Наведені об’єктивні причини роблять неможливим формування нового складу національної збірної та його прибуття до місця проведення матчу до вечора 18 листопада. Ці самі причини виключають вину збірної України в цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено Циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення — виключно в компетенції УЄФА.

Позиція УАФ полягає в тому, що результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів Fair Play. Також підкреслюємо той факт, що можливість організації матчу в рамках чинного міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА в цьому питанні. Сподіваємося на оперативне й об’єктивне рішення УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА.

Коментарі ()