 Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна | Футбол | Champion.com.ua
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Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна

Вчора 23:15 1760 0
Олександр Гливинський прокоментував долю матчу Швейцарія - Україна
Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна
#Україна, #Швейцарія, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Долю матчу Ліги націй між збірної Швейцарії та Україною вирішить дисциплінарний комітет УЄФА.

Про це розповів пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

"Матч Ліги націй УЕФА Швейцарія - Україна не відбудеться ані сьогодні, ані завтра. Подальшу долю гри вирішуватиме Дисциплінарний комітет УЕФА, який, згідно з відповідним кодексом, може прийняти три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити провину однієї з команд у тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі - перемога однієї з команд або нічия.

Важливо: Визначилась дата повернення збірної України

Коли саме відбудеться засідання Дисциплінарного комітету УЕФА сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо цього місяця, можливо наступного, а може й пізніше", - розповів Гливинський.

Нагадаємо, долю матчу Швейцарія – Україна визначить комітет УЄФА.

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