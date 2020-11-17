Дисциплінарний комітет УЄФА має три варіанти рішення матчу Швейцарія – Україна

Долю матчу Ліги націй між збірної Швейцарії та Україною вирішить дисциплінарний комітет УЄФА.

Про це розповів пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

"Матч Ліги націй УЕФА Швейцарія - Україна не відбудеться ані сьогодні, ані завтра. Подальшу долю гри вирішуватиме Дисциплінарний комітет УЕФА, який, згідно з відповідним кодексом, може прийняти три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити провину однієї з команд у тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі - перемога однієї з команд або нічия.

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Коли саме відбудеться засідання Дисциплінарного комітету УЕФА сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо цього місяця, можливо наступного, а може й пізніше", - розповів Гливинський.