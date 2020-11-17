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Лікар пояснив необхідність карантину збірної України

Сьогодні 18:42 1617 0
Лікар прокоментував своє рішення щодо карантину збірної України
Лікар пояснив необхідність карантину збірної України
#Україна, #Швейцарія, #Ліга націй

Джерело - xsport.ua.

Лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл пояснив своє рішення помістити збірну України на карантин.

Про це розповів сам медик.

"В України було п'ять випадків зараження до матчу з Німеччиною і три відразу після фінального свистка. Інфікованих відразу ж помістили в ізоляцію. Після приїзду до Швейцарії вся українська делегація знову пройшла тестування. Воно показало ще один новий випадок, а також позитивні результати у трьох футболістів, у яких вже був коронавірус раніше.

Важливо: Матч Ліги націй Швейцарія - Україна скасований

Попри результати, які є зараз, існує можливість, що гравці з негативним результатом стануть позитивними по ходу тижні. Таким чином, вся команда зараз на карантині і не може грати проти Швейцарії. Я як лікар не міг вчинити по-іншому, хоча мені хотілося б, щоб команди вийшли на поле, і Швейцарія там все вирішила.

Україна могла виставити молодіжний склад? Це повинен вирішувати UEFA. Зрозуміло, що нинішній команді не дозволено виступати в Люцерні. Такі правила. При цьому, не обов'язково, щоб українська делегація 10 днів залишалася в готелі Люцерна. При певних обставинах є можливість відправитися додому", - розповів Харстолл.

Раніше, визначилась можлива доля матчу Швейцарія – Україна.

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