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Луческу назвав складнощі роботи у Динамо

Вчора 22:55 1038 0
Мірча Луческу прокоментував роботу у Динамо в умовах пандемії
Луческу назвав складнощі роботи у Динамо
#Динамо, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Найскладнішим аспектом роботи тренера під час пандемії є невизначеність зі стартовим складом команди.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Назвати те, що відбувається звичайною ситуацією, зрозуміло, не можна. Весь світ страждає, не лише футбольні клуби. Це великий виклик для всіх нас, важливо проявити професіоналізм та всі свої найкращі якості, щоб команда прогресувала за нинішніх обставин.

У мене великий тренерський досвід, і зараз це дуже важливо для роботи. Якщо говорити безпосередньо про те, що відбувається в команді, то найскладніший момент – це невизначеність зі складом. У будь-який момент може вилетіти той чи інший гравець, в тому числі й ті, на кого покладаються великі надії в процесі підготовки до майбутнього поєдинку.

Актуально: Луческу: У мене велика мотивація працювати у Динамо

Так, наприклад, було з Володимиром Шепелєвим, який провів сильний матч проти Барселони, ми дуже сподівалися на його якісну гру проти Шахтаря, але тести показали позитивний результат, і на поле він не вийшов. Це складні моменти, їх неможливо передбачити.

Постійні втрати у складі – це проблема. Але не та проблема, яку ми не могли би вирішити. Так, Динамо втратило очки в Лізі чемпіонів, у чемпіонаті України, але це все ситуація, яку можна виправити", - розповів Луческу.

Раніше повідомлялося, що Луческу планує покинути Динамо.

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