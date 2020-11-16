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Луческу: У мене велика мотивація працювати у Динамо

Сьогодні 20:31 1414 0
Луческу: У мене велика мотивація працювати у Динамо
#Динамо, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений у продовженні роботи у київському клубі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Навколо відомих футбольних особистостей завжди багато чуток. Багато ЗМІ намагаються на іменах футболістів та тренерів підвищити відвідуваність сайту або тираж газети, а найпростіший шлях – це вигадати щось неймовірне, тобто те, чого немає й бути не може.

Так само як і ситуація з моїм нібито бажанням залишити "Динамо" через пандемію та життя на базі. Ви уявляєте, скільки часу в своїй кар'єрі я прожив на базах різних футбольних клубів? Це дуже велика кількість днів, тижнів, місяців та років. Таке життя професіонала у великому футболі, цим мене та мою сім'ю не здивувати.

Усі ці розмови про моє бажання піти – вигадки та нісенітниця. У мене велика мотивація, бажання та амбіції працювати в Динамо та перемагати з київською командою. Все інше – чутки та маніпуляції. Тим паче, мене не налякати кадровими проблемами та нинішніми труднощами. У багатьох командах я пройшов через ситуації, коли були травми, дискваліфікації та проблеми зі складом, але правильні рішення в таких ситуаціях лише підкреслюють тренерський рівень та досвід", - відзначив Луческу.

Раніше повідомлялося, що Луческу планує покинути Динамо.

Також, Луческу відреагував на відхід з Динамо.

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