Динамо може залишитися без головного тренера

Головний тренер Динамо Мірча Луческу налаштований взимку покинути клуб.

Про це повідомляє Ziare.

За інформацією джерела, це пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу Луческу вперше в кар'єрі змушений перебувати тривалий час далеко від своєї дружини Неллі.

Наразі Луческу живе на самоті в квартирі на базі команди на околиці Києва і твердо має намір покинути Україну, якщо ситуація з пандемією продовжиться.

При цьому фахівець до від'їзду хоче забезпечити для Динамо єврокубкову весну і зберегти перше місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, Луческу готовий консультувати збірну Румунії.

Раніше повідомлялося, що Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони.