Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу налаштований взимку покинути клуб.
Про це повідомляє Ziare.
За інформацією джерела, це пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу Луческу вперше в кар'єрі змушений перебувати тривалий час далеко від своєї дружини Неллі.
Наразі Луческу живе на самоті в квартирі на базі команди на околиці Києва і твердо має намір покинути Україну, якщо ситуація з пандемією продовжиться.
При цьому фахівець до від'їзду хоче забезпечити для Динамо єврокубкову весну і зберегти перше місце в чемпіонаті.
Нагадаємо, Луческу готовий консультувати збірну Румунії.
Раніше повідомлялося, що Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони.