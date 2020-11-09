 Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони

Сьогодні 19:13 475 0
Про це розповів журналіст Ігор Циганик
Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони
#Динамо, #Луческу, #Циганик, #Барселона, #Де Пена, #Шабанов

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб київського Динамо довго думав кого поставити на позицію лівого захисника у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Я говорив з Луческу після матчу з Барселоною. Він був дуже задоволений грою Шабанова. Він сказав, що вони довго сумнівалися, кого поставити - де Пену або Шабанова. Вирішили, що Шабанова, тому що він досить непогано грав раніше лівого захисника", - заявив журналіст.

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"Луческу сказав, що найголовніше, що Шабанов виконав те, що Мірча просив перед матчем. Шабанов дуже розумний футболіст", - сказав Циганик.

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