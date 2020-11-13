Луческу готовий консультувати збірну Румунії

Наставник Динамо Мірча Луческу готовий консультацією допомогти збірній Румунії.

Про це заявив сам фахівець.

"Я залишаю роботу зі збірною більш молодим тренерам, новому поколінню. Перед Євро-2016 я дійсно був у збірній, допомагав хлопцям порадою, стимулював їх.

Звичайно, зараз може бути варіант, коли я знову допоможу консультацією як досвідчений фахівець, який зі сторони може поглянути на підготовку Румунії", - сказав Луческу.