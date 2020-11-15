 Динамо звернулося до Денисова щодо недостовірної інформації | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо звернулося до Денисова щодо недостовірної інформації на ТК Футбол 1/2/3

Сьогодні 19:26 960 0
Інфіковані на коронавірус гравці збірної України Циганков, Сидорчук та менеджер національної команди Вадим Комардін вже знаходяться вдома
Динамо звернулося до Денисова щодо недостовірної інформації на ТК Футбол 1/2/3
#Динамо, #Денисов, #Збірна України

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо звернулося до директора каналів Футбол 1/2/3 Олександра Денисова з приводу висвітлення недостовійрної інформації.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Зокрема йдеться про те, що нібито Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін за сприяння УАФ будуть відправлені до Києва чартерним рейсом у неділю, 15 листопада.

Насправді названі особи вже давно знаходяться вдома, бо прибули до Борисполя ще вночі іноземним бортом, який було організовано керівництвом клубу.

Нагадаємо, Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією.

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