Про це повідомляє УАФ

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу організувала чартерний рейс з Німеччини для інфікованих на COVID-19 футболістів збірної України Віктора Коваленка, Андрія Ярмоленка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова та менеджера збірної Вадима Комардіна.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До цього процесу також підключився Вест Гем, який організував для свого гравця чартер для безпечного повернення в розташування клубу.

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Таким чином, інфіковані збірники уже найближчим часом повернуться додому.

Раніше повідомлялося, що Суркіс особисто організував повернення гравців, що заразилися у збірній України.