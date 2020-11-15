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Суркіс особисто організував повернення гравців, що заразилися у збірній України

Сьогодні 11:39 456 0
Власник Динамо допоміг футболістам повернутися додому
Суркіс особисто організував повернення гравців, що заразилися у збірній України
#Динамо, #Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

Не дочекавшись від УАФ рішення, коли четверо гравців національної збірної, інфіковані на COVID-19, будуть відправлені додому (керівництво УАФ навіть міркувало відправити хворих футболістів автобусом), президент Динамо самостійно організував їхнє повернення.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За підтримки міністра МВС Арсена Авакова, який був готовий відправити до Німеччини спеціальний літак МНС, президент Динамо Ігор Суркіс домовився з однією із західних авіакомпаній, що надала свій борт для трансферу до Борисполя українських футболістів та лікаря, згідно з вимогами міжнародного медичного протоколу.

Завдяки тому Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін уже перебувають у польоті та незабаром будуть удома.

Як стало відомо, англійський Вест Гем також потурбувався, аби Андрій Ярмоленко чартером безпечно повернувся до свого клубу.

Раніше, у матчі 5-го туру Ліги націй з Німеччиною збірна України зазнала поразки.

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