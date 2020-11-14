Рамос встановив рекорд Європи за кількістю матчів за збірну

До світового рекорду - 7 ігор

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос вийшов в стартовому складі на гру Ліги націй проти команди Швейцарії (1:0 після першого тайму).

Цей матч став для Рамоса 177-м у складі національної команди.

Таким чином, він перевершив досягнення Джанлуїджі Буффона (176) за кількістю ігор за збірну серед європейців.

🥇 ¡¡ENHORABUENA, CAPITÁN!!



🤯 @SergioRamos suma hoy 1⃣7⃣7⃣ partidos como internacional y se convierte en el futbolista europeo con más apariciones con su selección EN LA HISTORIA.



⭐️ El defensa sigue pulverizando récords... ¡Y los que le quedan!#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/SJ9DO7KgN8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2020

Крім того, Рамосу залишилося всього 7 матчів до світового рекорду. 184 гри за збірну Єгипту провів Ахмед Хассан.

Нагадаємо, грецькі арбітри розсудять матч Швейцарія - Україна.