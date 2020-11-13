Стала відома дата виборів президента Барселони

Джерело - iSport.ua.
Керівництво Барселони визначилося з датою майбутніх президентських виборів в клубі.
Про це повідомляє Marca.
Голосування пройде в неділю, 24 січня 2021 року. Дата поки є попередньою, оскільки виборів може завадити пандемія коронавірусу.
В цей момент на пост президента претендують сім кандидатів: Хаві Вілахоана, Віктор Фонт, Тоні Фрейша, Жорді життя свого Агусті Бенедіто, Пере Рієра і Луїс Фернандес Ала.
Недавно посаду президента каталонців покинув Хосеп Бартомеу, який керував клубом з 2014 року.
Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.