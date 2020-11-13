 Стала відома дата виборів президента Барселони | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Німеччина – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 08:34 1268
Збірна України розгромила Мальту у кваліфікації Євро-2021 U-21
Сьогодні 20:09 101
Шевченко: Чекаємо інформації від організаторів та УЄФА щодо матчу з Німеччиною
Сьогодні 19:53 280
Гірн: Усик не дозволить організувати бій Джошуа - Ф'юрі
Сьогодні 19:10 570
Менеджер натякнув на відновлення кар'єри Хабібом
Сьогодні 17:10 229
Луческу готовий консультувати збірну Румунії
Сьогодні 16:23 449
Збірна України має шанси на перемогу в групі Ліги націй
Сьогодні 15:13 1064
Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція
Сьогодні 13:00 502
Амосов здобув перемогу на Bellator 252
Сьогодні 10:33 413
Ребров стане новим головним тренером збірної України
Сьогодні 10:16 7193 3
Блоги
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу Дима Копий
Сьогодні 16:30 218
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:54 1395
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:29 529
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 8637
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 19:11 339
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Вчора 19:00 7580
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
Вчора 16:09 319
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 864
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:07 828 1
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 964
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
11.11.2020 13:41 6606 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
11.11.2020 13:09 1889
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
11.11.2020 11:05 4828
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
11.11.2020 09:54 517
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1463
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:09 Футбол Збірна України розгромила Мальту у кваліфікації Євро-2021 U-21 101
19:53 Футбол Шевченко: Чекаємо інформації від організаторів та УЄФА щодо матчу з Німеччиною 280
19:36 Футбол У збірній України стався спалах коронавірусу 1546
19:25 Футбол З Лаціо можуть зняти три очки 283
19:10 Бокс Гірн: Усик не дозволить організувати бій Джошуа - Ф'юрі 570
18:55 Футбол Шаран: Хочеться вже побачити Паньківа на полі у збірній України 387
18:42 Хокей. УХЛ Краматорськ - Дніпро 4:4 (Б 2:0). Огляд матчу 593
18:25 Бокс Дюбуа: Відразу погодився б на бій з Усиком 1054
18:10 Футбол Салах здав позитивний тест на коронавірус 574
17:55 Футбол Стала відома дата виборів президента Барселони 658
17:39 Хокей Краматорськ у серії булітів переміг Дніпро у 7 турі УХЛ 873
17:25 Баскетбол Україна - Фінляндія 84:66. Огляд матчу 863
17:10 ММА Менеджер натякнув на відновлення кар'єри Хабібом 229
16:55 Футзал ХІТ розгромив Ураган в українській Екстра-лізі 948
16:39 Футбол Буковина на виїзді розгромила львівські Карпати у 11 турі Другої ліги 1167
16:30 Блог Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу 219
16:23 Футбол Луческу готовий консультувати збірну Румунії 449
16:05 Футбол ВПК-Агро переграв Олімпік у 1/16 фіналу Кубка України 1294
15:55 Бокс Гірн: Мета Джошуа – бій з Ф’юрі 1752
15:54 Блог Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол 1422
15:41 Футбол Депай хоче взимку перейти у Барселону 1200
15:29 Блог Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика 537
15:29 Бокс Гарсія назвав умови перемоги Ломаченка над Лопесом 2312
15:17 Футбол Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії 1520
15:13 Футбол Збірна України має шанси на перемогу в групі Ліги націй 1064

Стала відома дата виборів президента Барселони

Сьогодні 17:55 658 0
На посаду керівника каталонського клубу претендують сім кандидатів
Стала відома дата виборів президента Барселони
#Барселона

Джерело - iSport.ua.

Керівництво Барселони визначилося з датою майбутніх президентських виборів в клубі.

Про це повідомляє Marca.

Голосування пройде в неділю, 24 січня 2021 року. Дата поки є попередньою, оскільки виборів може завадити пандемія коронавірусу.

В цей момент на пост президента претендують сім кандидатів: Хаві Вілахоана, Віктор Фонт, Тоні Фрейша, Жорді життя свого Агусті Бенедіто, Пере Рієра і Луїс Фернандес Ала.

Недавно посаду президента каталонців покинув Хосеп Бартомеу, який керував клубом з 2014 року.

Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.

Коментарі ()