Стала відома дата виборів президента Барселони

На посаду керівника каталонського клубу претендують сім кандидатів

Керівництво Барселони визначилося з датою майбутніх президентських виборів в клубі.

Про це повідомляє Marca.

Голосування пройде в неділю, 24 січня 2021 року. Дата поки є попередньою, оскільки виборів може завадити пандемія коронавірусу.

В цей момент на пост президента претендують сім кандидатів: Хаві Вілахоана, Віктор Фонт, Тоні Фрейша, Жорді життя свого Агусті Бенедіто, Пере Рієра і Луїс Фернандес Ала.

Недавно посаду президента каталонців покинув Хосеп Бартомеу, який керував клубом з 2014 року.

Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.