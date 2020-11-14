Барселона близька до підписання контракту з Фаті

Ансу Фаті може підписати довготривалий контракт з Барселоною

18-річний нападник Барселони Ансу Фаті близький до підписання нового довготривалого контракту.

Про це повідомляє Marca.

Барселона досягла значного прогресу у перемовинах з агентом нападника Жорже Мендешем. Перемовини перебувають на фінальній стадії, але крапка у цьому питанні буде поставлена лише після обрання нового президента.

Фаті отримає суттєве підвищення зарплати, а його чинний контракт, який завершується влітку 2022-го, буде продовжено на 5-6 років.

Нагадаємо, стала відома дата виборів президента Барселони.