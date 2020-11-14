Сабо виділив вразливе місце у збірній України

Джерело - footballua.tv.
Правий захисник збірної України Юхим Конопля може не впоратися з креативними гравцями німецької команди.
Про це розповів екстренер національної збірної та Динамо Йожеф Сабо.
"Наша збірна може виграти лише завдяки характеру. Ви ж бачите, що діється навколо: Шевченко вже вдруге поспіль не може зібрати оптимальний склад, який давав позитивний результат. У німців ключові гравці не мають проблем зі здоров'ям, тому буде важко. Все залежить від того, яку тактику обере Шевченко. Це все-таки Німеччина, а не Люксембург.
Актуально: Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Німеччиною
Думаю, що у центрі поля зіграє наше найсильніше тріо півзахисників – Степаненко, Зінченко, Маліновський. І буде дуже важливо, щоб наша центральна вісь зіграла надійно.
Мене дуже турбує той факт, що у нас тільки один правий захисник – Юхим Конопля. Мені здається, він навряд чи впорається з креативними гравцями збірної Німеччини. Але, будемо сподіватися, що я помиляюся", – сказав Сабо.
Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.
Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.