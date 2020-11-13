У збірній України стався спалах коронавірусу

Поєдинок з Німеччиною перебуває під загрозою зриву

Футболісти національної збірної України Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє телеграм-канал Таємниці футболу.

Крім вищезазначених гравців заразився COVID-19 також адміністратор національної команди Комардін.

Повідомляється, що виїзний поєдинок п'ятого туру Ліги націй проти команди Німеччини перебуває під загрозою зриву.

Матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.

Нагадаємо, збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною.