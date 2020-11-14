Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Німеччиною

Стала відома заявка збірної України

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник не потрапили до остаточної заявки збірної України на матч Ліги націй проти Німеччини.

Про це повідомляє УАФ.

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Заявка збірної України:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Ігор Харатін, 15. Юхим Конопля, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Олександр Зубков, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.

Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.