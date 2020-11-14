Манчестер Юнайтед відмовився повертати Роналду

Кріштіану Роналду не повернеться у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не планує повторно підписувати нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, попри недавні чутки про можливі переговори.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Клуб бентежить трансферна вартість і можлива зарплата форварда.

Нещодавно повідомлялося, що Ювентус розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед.

Чинна угода між 35-річним португальцем та туринцями розрахована до літа 2022-го.

Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік.

Раніше, Роналду визначився зі своїм майбутнім у Ювентусі.