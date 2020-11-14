Манчестер Юнайтед відмовився повертати Роналду

Джерело - championat.com.
Манчестер Юнайтед не планує повторно підписувати нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, попри недавні чутки про можливі переговори.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Клуб бентежить трансферна вартість і можлива зарплата форварда.
Нещодавно повідомлялося, що Ювентус розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед.
Чинна угода між 35-річним португальцем та туринцями розрахована до літа 2022-го.
Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік.