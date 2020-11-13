Роналду визначився зі своїм майбутнім у Ювентусі

Кріштіану Роналду визначився зі своїм найближчим майбутнім

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не має наміру прощатись з Ювентусом до завершення чинного контракту.

Про це повідомляє As.

Нещодавно повідомлялося, що Ювентус розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед.

Чинна угода між 35-річним португальцем та туринцями розрахована до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 4 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче обміняти Роналду на Неймара.