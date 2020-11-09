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Ювентус хоче позбутися Роналду

Сьогодні 12:45 1001 0
Кріштіану Роналду може покинути Ювентус
Ювентус хоче позбутися Роналду
#Роналду

Джерело - sport.ua.

Ювентус розглядає можливість дострокового завершення співпраці з нападником Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Sport.es.

Заробітна плата португальця становить 31 млн євро на рік, що майже в п'ять разів вище, ніж зарплата Пауло Дибали, який за цим показником посідає друге місце в команді. В умовах коронавірусу ця ноша для туринців виявилася непосильною.

Під час літнього міжсезоння Роналду буде виставлений на трансфер. Керівництво Ювентуса спробує компенсувати якусь частину зі 100 млн євро, які були сплачені Реалу за перехід Кріштіану в 2018-му році.

Нагадаємо, Ювентус втратив перемогу над Лаціо у 7 турі Серії А.

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