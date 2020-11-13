Німеччина – Україна: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.
|Ліга націй. Група А4, 5-й тур
|14 листопада 2020 року, 21:45
|Ред Булл Арена, Лейпциг
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Збірна Німеччини - збірна України
Збірна України в 5 турі групи 4 дивізіону А зустрінеться з командою Німеччини. Матч відбудеться 14 листопада в Лейпцигу. Обслуговуватиме гру румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.
Німеччина
Збірна Німеччини напередодні гри з Україною зіграла товариський матч із Чехією та здобула перемогу – 1:0. У грі з чехами головний тренер Бундестіму дав перепочити ряду ключових гравців, які напевне зіграють з Україною.
Після 4 турів у Німеччини 6 очок. Бундесманшафт посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та лише за різницею м’ячів випереджає Україну.
Буквально місяць тому команди зустрічалися в Києві. Тоді збірна Німеччини здобула мінімальну перемогу – 1:2.
У минулому турі німці вирвали нічию в домашній грі зі швейцарцями (3:3).
Не допоможе збірній ключовий півзахисник Тоні Кроос, у якого перебір жовтих карток. Також не допоможе своїй команді півзахисник Челсі Кай Гаверц – травма.
Останні матчі
Україна
Підопічні Шевченка невдало зіграли проти Польщі в товариському матчі в рамках підготовки до вирішальних баталій Ліги націй, зазнавши поразки – 2:0.
В України 6 очок і 3 місце після 4 турів.
Свою останню гру турніру підопічні Шевченка виграли, здобувши історичну перемогу над Іспанією (1:0).
Головною ж проблемою останніх місяців для України є COVID-19. Переважні більшість кандидатів до збірної з київського Динамо нині знаходяться на лікуванні. Найбільшою втратою для синьо-жовтих, без сумніву є відсутність лівого захисника Віталія Миколенка. Також досить проблемною для Шевченка є позиція правого захисника, яку в останніх матчах закривав Олександр Караваєв. Футболіст Динамо також не помічник збірній через хворобу.
Але не все так погано. У строю вся основна ударна сила збірної України. Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський і Роман Яремчук - готові зіграти з німцями.
Останні матчі
Орієнтовні склади
Німеччина: Ноєр, Госенс, Гінтер, Рюдігер, Хальстенберг, Гюндоган, Кімміх, Горецка, Дракслер, Гнабрі, Вернер
Україна: П’ятов, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук
Пряма мова
Йоахім Лев (головний тренер збірної Німеччини): "Матч проти України буде вирішальним. Якщо ми переможемо, то у нас будуть хороші шанси на підсумковий успіх".
Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): з'явиться пізніше
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
Букмекерська компанія William Hill оцінює перемогу господарів – 1,28. Перемога України – 9,5. Нічия – 5.
Прогноз Чемпіона
2:0