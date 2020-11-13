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Німеччина – Україна: анонс і прогноз матчу

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Німеччина – Україна: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй. Група А4, 5-й тур
14 листопада 2020 року, 21:45
Ред Булл Арена, Лейпциг

Збірна Німеччини - збірна України

Збірна України в 5 турі групи 4 дивізіону А зустрінеться з командою Німеччини. Матч відбудеться 14 листопада в Лейпцигу. Обслуговуватиме гру румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.

Німеччина

Збірна Німеччини напередодні гри з Україною зіграла товариський матч із Чехією та здобула перемогу – 1:0. У грі з чехами головний тренер Бундестіму дав перепочити ряду ключових гравців, які напевне зіграють з Україною.

Після 4 турів у Німеччини 6 очок. Бундесманшафт посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та лише за різницею м’ячів випереджає Україну.

Буквально місяць тому команди зустрічалися в Києві. Тоді збірна Німеччини здобула мінімальну перемогу – 1:2.

У минулому турі німці вирвали нічию в домашній грі зі швейцарцями (3:3).

Не допоможе збірній ключовий півзахисник Тоні Кроос, у якого перебір жовтих карток. Також не допоможе своїй команді півзахисник Челсі Кай Гаверц – травма.

Останні матчі

ТМ. Німеччина – Чехія 1:0
ЛН. Німеччина – Швейцарія 3:3
ЛН. Україна – Німеччина 1:2
ТМ. Німеччина – Туреччина 3:3
ЛН. Швейцарія – Німеччина 1:1

Україна

Підопічні Шевченка невдало зіграли проти Польщі в товариському матчі в рамках підготовки до вирішальних баталій Ліги націй, зазнавши поразки – 2:0.

В України 6 очок і 3 місце після 4 турів.

Свою останню гру турніру підопічні Шевченка виграли, здобувши історичну перемогу над Іспанією (1:0).

Головною ж проблемою останніх місяців для України є COVID-19. Переважні більшість кандидатів до збірної з київського Динамо нині знаходяться на лікуванні. Найбільшою втратою для синьо-жовтих, без сумніву є відсутність лівого захисника Віталія Миколенка. Також досить проблемною для Шевченка є позиція правого захисника, яку в останніх матчах закривав Олександр Караваєв. Футболіст Динамо також не помічник збірній через хворобу.

Але не все так погано. У строю вся основна ударна сила збірної України. Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський і Роман Яремчук - готові зіграти з німцями.

Останні матчі

ТМ. Польща – Україна 2:0
ЛН. Україна – Іспанія 1:0
ЛН. Україна – Німеччина 1:2
ТМ. Франція – Україна 7:1
ЛН. Іспанія – Україна 4:0

Орієнтовні склади

Німеччина: Ноєр, Госенс, Гінтер, Рюдігер, Хальстенберг, Гюндоган, Кімміх, Горецка, Дракслер, Гнабрі, Вернер

Україна: П’ятов, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Пряма мова

Йоахім Лев (головний тренер збірної Німеччини): "Матч проти України буде вирішальним. Якщо ми переможемо, то у нас будуть хороші шанси на підсумковий успіх".

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): з'явиться пізніше

Цікаві факти

• Команди зіграли між собою 7 матчів. Україні жодного разу не вигравала – 4 поразки та 3 нічиї;
• Керманич збірної України Андрій Шевченко забивав у ворота Бундестіму в матчі плей-оф до ЧС-2002;
• Найрезультативніший поєдинок команди зіграли під час відкриття НСК Олімпійського до Євро-2012 (3:3);
• На Євро-2016 Німеччина впевнено перемогла на груповій стадії (2:0).

Прогноз букмекерів

Букмекерська компанія William Hill оцінює перемогу господарів – 1,28. Перемога України – 9,5. Нічия – 5.

Прогноз Чемпіона

2:0

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