Ювентус хоче обміняти Роналду на Неймара

Клуби можуть зробити великий обмін футболістами

Керівництво Ювентуса планує в майбутньому запропонувати ПСЖ обміняти Неймара на форварда Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Tuttоmercatoweb.

За даними джерела, туринці не мають наміру продовжувати контракт з 35-річним футболістом, оскільки клуб націлений зміцнити місце в складі для Деяна Кулусевскі і Федеріко К'єзи, а також продовжити контракт з Пауло Дибалою.

Крім того, Ювентус не хоче задовольняти фінансові потреби Роналду через кризу на тлі пандемії.

Туринці готові обміняти португальця на бразильського гравця, чий контракт з ПСЖ закінчується в 2022 році.

Раніше, Ювентус хоче позбутися Роналду.

Нагадаємо, Ювентус втратив перемогу над Лаціо у 7 турі Серії А.