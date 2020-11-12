Польща - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Уже сьогодні, 11 листопада, збірна України зіграє товариську гру проти збірної Польщі. О 21:45 за київським часом підопічні Шевченка на стадіоні Шльонськ у Хожуві розпочнуть протистояння проти команди Бженчека.
Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу онлайн будуть доступні в цій новині. Також наш сайт проведе текстову трансляцію, яка розпочнетьься о 21:30. Пряма трансляція матчу на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.
9' - небезпечний удар Зінченка
12' - нереалізовиний пенальті Ярмоленка
18' - удар Яремчука
22' - вишукана комбінація - Ярмоленко - Коваленко
38' - момент Романа Яремчука
41' - 1:0 П'янтек
Огляд першого тайму
52' - класний удар Циганкова, та не менш класна гра голкіпера поляків
76' - неточний удар Циганкова
Огляд другого тайму