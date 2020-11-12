Польща - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 11 листопада, збірна України зіграє товариську гру проти збірної Польщі. О 21:45 за київським часом підопічні Шевченка на стадіоні Шльонськ у Хожуві розпочнуть протистояння проти команди Бженчека.

Відео голів, найцікавіші моменти та огляд матчу онлайн будуть доступні в цій новині. Також наш сайт проведе текстову трансляцію, яка розпочнетьься о 21:30. Пряма трансляція матчу на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

9' - небезпечний удар Зінченка

12' - нереалізовиний пенальті Ярмоленка

18' - удар Яремчука

22' - вишукана комбінація - Ярмоленко - Коваленко

38' - момент Романа Яремчука

41' - 1:0 П'янтек

Огляд першого тайму

52' - класний удар Циганкова, та не менш класна гра голкіпера поляків

76' - неточний удар Циганкова

Огляд другого тайму