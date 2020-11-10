Один з лідерів національної команди Німеччини не зможе зіграти в поєдинку проти жовто-синіх

Півзахисник мадридського Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос пропустить поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги націй проти національної команди України.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Футболіст не зможе зіграти в матчі через перебір жовтих карток. Однак Крос знаходиться в розташуванні бундестім, так як зможе зіграти в протистоянні проти Іспанії в заключному турі групового етапу турніру.

Відзначимо, що збірна Німеччини ділить друге-третє місце з Україною в турнірній таблиці групи А4 - обидві команди за попередні чотири тури набрали по 6 очок.

Підопічні Йоахіма Лева в середу, 11 листопада, проведуть товариський матч зі збірною Чехії, а потім зіграють дві гри в Лізі націй - 14 листопада вдома проти України і 17 листопада на виїзді проти Іспанії.

Раніше, Шевченко заявляв, що у збірній України немає основного і не основного складів.