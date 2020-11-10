Польща – Україна: анонс і прогноз на матч

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Міжнародни товариський матч 11 листопада 2020 року, 21:45 Стадіон Шльонськ, Хожув Збірна Польщі - збірна України

Збірна України зіграє з командою Польщі в товариській грі в рамках підготовки до вирішальних матчів Ліги націй.

У середу, 11 листопада, о 21:45 за київським часом, австрієць Мануель Шюттенгрубер дасть стартовий свисток про початок двобою синьо-жовтих і Кадри. Зазначимо, що гра відбудеться в Хожуві на стадіоні Шльонськ за відсутності глядачів.

Польща

Збірна Польщі, як і українці, виступає в найсильнішому дивізіоні Ліги націй. Підопічні Єжи Бженчека лідирують у квартеті 1, де крім них грають збірні Італії, Нідерландів та Боснії і Герцеговини. В останній грі поляки вдома розгромили Джеко і Ко – 3:0.

Проти збірної України, напевне, не зіграє головна зірка та лідер команди Маріуш Левандовський. За словами керманича поляків, у грі з українцями буде проведено ротацію з метою дати відпочити футболістам перед вирішальними матчами в Лізі націй.

Останнні матчі

ЛН. Польща – Боснія і Герцеговина 3:0

ЛН. Польща – Італія 0:0

ТМ. Польща – Фінляндія 561

ЛН. Боснія і Герцеговина – Польща 1:2

ЛН. Нідерланди – Польща 1:0

Україна

Наша збірна в жовтні зіграла 3 поєдинки. Спочатку підопічні Шевченка зазнали найбільшої поразки в історії, програвши товариську гру Франції (7:1). Потім у Лізі націй вдома поступилися німцям (1:2). А за три дні видали історичну перемогу на Олімпійському. Геніальний пас Ярмоленка, гол Циганкова і, як наслідок, перемога над Іспанією (1:0). Таким чином, українці посідають 3 сходинку в квартеті 4, набравши 6 очок. Така ж кількість очок і в збірної Німеччини. Лідером залишаються іспанці, у який 7 балів.

Останні два місяці стали справжнім випробування, як для тренерського штабу, так і для футболістів. Вірус COVID-19 вибив із гри левову частину національної команди, у тому числі й двох основних голкіперів – Андрія Луніна та Андрія П’ятова, які, щоправда, готові допомогти партнерам у матчах листопаду. Відновилися після вірусу і гравці Шахтаря – Тарас Степаненко, Микола Матвієнко та Сергій Кривцов. Проте, випали з обойми через хворобу футболісти Динамо. Серед найвідчутніших втрат – провідний захисник синьо-жовтих Віталій Миколенко та голкіпер Георгій Бущан. Також не допоможуть збірній: Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв, Владислав Супряга та Денис Попов, про хвробу якого стало відомо, буквально, напередодні збору. Зауважимо, для Дениса гра проти Польщі могла стати дебютом у національній збірній.

Є й хороші новини. Лідери збірної – Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Руслан Маліновський в строю та готові вести команду до перемог.

Останні матчі

ЛН. Україна – Іспанія 1:0

ЛН. Україна – Німеччина 1:2

ТМ. Франція – Україна 7:1

ЛН. Іспанія – Україна 4:0

ЛН. Україна – Швейцарія 2:1

Орієнтовні склади

Польща: Фаб’янський, Кендзьора, Глік, Бєднарек, Берешинський, Кадзьор, Модер, Лінетті, Гросіцький, Модер, Мілік

Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Пряма мова

Єжи Бженчек (головний тренер збірної Польщі): "Перед матчами Ліги націй ми хотіли дати відпочити футболістам, які мають серйозні навантаження через велику кількість матчів. Слід проводити ротацію, наскільки це можливо. Була ідея - дати зіграти футболістам, які менше грають, щоб вони були в збірній, могли потренуватися, зіграти в товариському матчі. Подивимося, як вони зіграють. Хочемо на них подивитися на цьому зборі".

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Я радий, що ми зіграємо проти збірної Польщі. За останні десять років команда сильно додала. Чудова збірна, і ми раді зіграти з цим суперником. Можливо, час не найкращий, що пов'язано з коронавірусом. Думаю, як і мій колега, ми плануємо дати шанс зіграти тим, хто мало грав, дати шанс проявити себе. Упевнений, матч буде напруженим".

Цікаві факти

• Команди зустрічалися 8 разів – по 3 перемоги та 2 нічиї;

• Востаннє команди грали на Євро-2016 – перемога поляків – 1:0;

• Головний тренер збірної України Андрій Шевченко за кар’єри гравця тричі розписувався у воротях Кадри;

• Лідер збірної України Андрій Ярмоленко забивав полякам двічі – кваліфікація до ЧС-2014.

Прогноз букмекерів

Аналітики букмекерської компанії BetWinner віддають невеличку перевагу господаря. Перемога Польщі – 2,45, України 2,9. Нічия – 3,3.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 2:2