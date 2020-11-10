Польща – Україна: анонс і прогноз на матч

Джерело - Чемпіон.
|Міжнародни товариський матч
|11 листопада 2020 року, 21:45
|Стадіон Шльонськ, Хожув
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Збірна Польщі - збірна України
Збірна України зіграє з командою Польщі в товариській грі в рамках підготовки до вирішальних матчів Ліги націй.
У середу, 11 листопада, о 21:45 за київським часом, австрієць Мануель Шюттенгрубер дасть стартовий свисток про початок двобою синьо-жовтих і Кадри. Зазначимо, що гра відбудеться в Хожуві на стадіоні Шльонськ за відсутності глядачів.
Польща
Збірна Польщі, як і українці, виступає в найсильнішому дивізіоні Ліги націй. Підопічні Єжи Бженчека лідирують у квартеті 1, де крім них грають збірні Італії, Нідерландів та Боснії і Герцеговини. В останній грі поляки вдома розгромили Джеко і Ко – 3:0.
Проти збірної України, напевне, не зіграє головна зірка та лідер команди Маріуш Левандовський. За словами керманича поляків, у грі з українцями буде проведено ротацію з метою дати відпочити футболістам перед вирішальними матчами в Лізі націй.
Останнні матчі
ЛН. Польща – Боснія і Герцеговина 3:0
ЛН. Польща – Італія 0:0
ТМ. Польща – Фінляндія 561
ЛН. Боснія і Герцеговина – Польща 1:2
ЛН. Нідерланди – Польща 1:0
Україна
Наша збірна в жовтні зіграла 3 поєдинки. Спочатку підопічні Шевченка зазнали найбільшої поразки в історії, програвши товариську гру Франції (7:1). Потім у Лізі націй вдома поступилися німцям (1:2). А за три дні видали історичну перемогу на Олімпійському. Геніальний пас Ярмоленка, гол Циганкова і, як наслідок, перемога над Іспанією (1:0). Таким чином, українці посідають 3 сходинку в квартеті 4, набравши 6 очок. Така ж кількість очок і в збірної Німеччини. Лідером залишаються іспанці, у який 7 балів.
Останні два місяці стали справжнім випробування, як для тренерського штабу, так і для футболістів. Вірус COVID-19 вибив із гри левову частину національної команди, у тому числі й двох основних голкіперів – Андрія Луніна та Андрія П’ятова, які, щоправда, готові допомогти партнерам у матчах листопаду. Відновилися після вірусу і гравці Шахтаря – Тарас Степаненко, Микола Матвієнко та Сергій Кривцов. Проте, випали з обойми через хворобу футболісти Динамо. Серед найвідчутніших втрат – провідний захисник синьо-жовтих Віталій Миколенко та голкіпер Георгій Бущан. Також не допоможуть збірній: Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв, Владислав Супряга та Денис Попов, про хвробу якого стало відомо, буквально, напередодні збору. Зауважимо, для Дениса гра проти Польщі могла стати дебютом у національній збірній.
Є й хороші новини. Лідери збірної – Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Руслан Маліновський в строю та готові вести команду до перемог.
Останні матчі
ЛН. Україна – Іспанія 1:0
ЛН. Україна – Німеччина 1:2
ТМ. Франція – Україна 7:1
ЛН. Іспанія – Україна 4:0
ЛН. Україна – Швейцарія 2:1
Орієнтовні склади
Польща: Фаб’янський, Кендзьора, Глік, Бєднарек, Берешинський, Кадзьор, Модер, Лінетті, Гросіцький, Модер, Мілік
Україна: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
Пряма мова
Єжи Бженчек (головний тренер збірної Польщі): "Перед матчами Ліги націй ми хотіли дати відпочити футболістам, які мають серйозні навантаження через велику кількість матчів. Слід проводити ротацію, наскільки це можливо. Була ідея - дати зіграти футболістам, які менше грають, щоб вони були в збірній, могли потренуватися, зіграти в товариському матчі. Подивимося, як вони зіграють. Хочемо на них подивитися на цьому зборі".
Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Я радий, що ми зіграємо проти збірної Польщі. За останні десять років команда сильно додала. Чудова збірна, і ми раді зіграти з цим суперником. Можливо, час не найкращий, що пов'язано з коронавірусом. Думаю, як і мій колега, ми плануємо дати шанс зіграти тим, хто мало грав, дати шанс проявити себе. Упевнений, матч буде напруженим".
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
Аналітики букмекерської компанії BetWinner віддають невеличку перевагу господаря. Перемога Польщі – 2,45, України 2,9. Нічия – 3,3.
Прогноз Чемпіона
Нічия - 2:2