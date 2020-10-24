Шевченко назвав заявку на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії

Джерело - УАФ.
Тренерський штаб збірної України назвав розширений список гравців на матчі, які відбудуться в листопаді.
Про це повідомляє сайт УАФ.
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі — Динамо), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).
Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).
11 листопада Україна проведе спаринг з Польщею на виїзді, 14 листопада - гостьова зустріч з Німеччиною в Лізі націй, а 17 листопада заключний матч групового етапу турніру проти Швейцарії на виїзді.
Нагадаємо, Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги.