Лейпциг розгромив Фрайбург, перемоги Герти та Уніона. Результати 7 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 7 туру Бундесліги.
Аугсбург - Герта Берлін 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 44 Кунья, 0:2 – 52 Лукебікіо, 0:3 – 85 Пйонтек
Майнц – Шальке 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 6 Брозінскі, 1:1 – 36 Ут, 2:1 – 45+2 Матета, 2:2 – 82 Джеррі (автогол)
РБ Лейпциг – Фрайбург 3:0 (1:0)
Актуально: Боруссія Д - Баварія: онлайн-трансляція матчу 7 туру Бундесліги. LIVE
Голи: 1:0 – 26 Конате, 2:0 – 70 Забітцер, 3:0 – 89 Анхеліно
Уніон Берлін - Армінія Білефельд 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 3 Ендо, 2:0 – 13 Андріх, 3:0 – 45+2 Беккер, 4:0 – 52 Крузе, 5:0 – 89 Тойхерт
Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 17 Гонсалес (пен), 2:0 – 37 Кастро, 2:1 – 61 Сілва, 2:2 – 75 Абрахам
Нагадаємо, Вердер та Кельн розписали мирову в 7 турі Бундесліги.