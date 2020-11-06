Джерело - Чемпіон.
Колос здобув упевнену перемогу над Дніпро-1 у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
9 тур, 6 листопада
Голи: 0:1 - 25 Селезньов(П), 0:2 - 58 Смирний
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор, Логінов, Дубінчак, Батагов(Довбик 37), Піхальонок, Назаренко(Цуріков 70), Булеца(Ді Франко), Когут(Коркішко 86), Хобленко(Чічіков 71)
Запасні: Юрчук, Цуріков, Ді Франко, Сафронов, Коркішко, Сваток, Чичиков, Довбик, Ярмолюк
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Смирний(Ільїн 80), Антюх(Морозко 72), Селезньов(Лисенко 72)
Запасні: Кучерук, Максименко, Зозуля, Мілько, Морозко, Мамаду, Ламін, Ільїн, Ісаєнко, Лисенко
Жовті картки: Петров(20), Логінов(24), Когут(27), Хобленко(30), Смирний(39), Кравченко(85), Ільїн(90)
Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця.