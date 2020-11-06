Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зустрінеться з Колосом у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор, Логінов, Дубінчак, Батагов, Піхальонок, Назаренко, Булеца, Когут, Хобленко
Запасні: Юрчук, Цуріков, Ді Франко, Сафронов, Коркішко, Сваток, Чичиков, Довбик, Ярмолюк
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Смирний, Антюх, Селезньов
Запасні: Кучерук, Максименко, Зозуля, Мілько, Морозко, Мамаду, Ламін, Ільїн, Ісаєнко, Лисенко
Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця.