УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця

Кулач та Йовічевіч - найкращі за підсумками жовтня

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга за підсумками жовтня визначила найкращого гравця і наставника місяця.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим наставником визнаний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч. Він отримав 45% голосів, випередивши Ігоря Климовського, Віталія Шумського та Віктора Скрипника

Найкращим гравцем місяця став форвард Ворскли Владислав Кулач, який в голосуванні випередив Олександра Назаренка та Дмитра Різника.

Кулач забив 3 з 4-х голів своєї команди в жовтні.

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