УПЛ визначила найкращого тренера і гравця місяця

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга за підсумками жовтня визначила найкращого гравця і наставника місяця.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим наставником визнаний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч. Він отримав 45% голосів, випередивши Ігоря Климовського, Віталія Шумського та Віктора Скрипника
Найкращим гравцем місяця став форвард Ворскли Владислав Кулач, який в голосуванні випередив Олександра Назаренка та Дмитра Різника.
Кулач забив 3 з 4-х голів своєї команди в жовтні.
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