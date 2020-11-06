Про це повідомляє офіційний сайт клубу

Джерело - офіційний сайт АЕКа.

Четверо гравців грецького АЕКа отримали позитівні тести на COVID-19 після після зустрічі із Зорею (4:1) в рамках Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Захворіли Петрос Манталос, Нассім Хнід, Стратос Сварнас, а також півзахисник збірної України Євген Шахов.

Усіх інфікованих одразу відправили на самоізоляцію, про їхнє самопочуття поки не повідомляється.

Раніше повідомлялося про коронавірус у Владислава Супряги.

Нагадаємо, Денисову під час прямого ефіру прийшов позитивний тест на COVID-19.