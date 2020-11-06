 Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу

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Динамо – Шахтар: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - УПЛ, 9-й тур
8 листопада 2020 року, 17:00
НСК Олімпійський, Київ

Динамо (Київ) - Шахтар (Донецьк)

У 9 турі Української Прем’єр-ліги відбудеться головний матч першого кола – київське Динамо прийматиме донецький Шахтар. 8 листопада о 17:00 головна арбітриня Катерина Монзуль дасть свисток про початок епічного українського протистояння.

Динамо

Київський гранд підходить до ключової гри в якості лідера чемпіонаті. Підопічні Луческу набрали 20 очок у 8 зіграних матчах – 6 перемог і 2 нічиї, з різницею м’ячів – 17:4. У минулому турі динамівці мінімально перемогли Дніпро-1 у, формально гостьовому матчі, на НСК Олімпійському.

Серед тижня футболісти Динамо дали справжній бій на Камп Ноу Барселоні в матчі Ліги чемпіонів (2:1), а юний кіпер Руслан Нещерет відзначився 12 сейвами, що до нього робили лише двічі в історії турніру.

Найбільшою проблемою наразі в стані киян є тотальна захворюваність на COVID-19. У матчі ЛЧ Мірча Луческу не зміг задіяти 13 футболістів основної обойми, серед який лідери команди - Віталій Миколенко та Микола Шапаренко, а також 2 основних голкіпери – Георгій Бущан і Денис Бойко. Хоча, після феноменальною гри Нещерета, уже й не розбереш хто в Динамо №1.

Також продовжують відновлюватися після травм Олександр Тимчик і Микита Бурда.

Останні матчі

ЛЧ. Барселона – Динамо 2:1

УПЛ. Дніпро-1 – Динамо 1:2

ЛЧ. Ференцварош – Динамо 2:2

УПЛ. Динамо – Олександрія 1:0

ЛЧ. Динамо – Ювентус 0:2

Шахтар

Гірники напередодні матчу посідають 2 сходинку, маючи 16 очок – 4 перемоги та 4 нічиї, з різницею м’ячів 20:9. У минулому турі підопічні Каштру розгромили Маріуполь (4:1).

Шахтар, як і Динамо, також зіграв матч 3 туру Ліги чемпіонів. Донеччани зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії. Боруссія із Менхенгладбаху забила у ворота Трубіна 6 м’ячів. Шахтар не спромігся на, бодай, один.

У свою чергу, в Шахтарі набагато краще справи з COVID-19. Лідери колективу Андрій П’ятов і Тарас Степаненко уже готові допомогти партнерам по команді. А серед втрат, хіба що Дентінью, у якого незначне пошкодження. Ісмаїлі та Малишев – серйозно травмовані та давно не грають.

Останні матчі

ЛЧ. Шахтар – Боруссія М 0:6

УПЛ. Шахтар - Маріуполь 4:1

ЛЧ. Шахтар - Інтер 0:0

УПЛ. Шахтар - Ворскла 1:1

ЛЧ. Реал Мадрид - Шахтар 2:3

Історія протистоянь

У чемпіонатах України між суперниками абсолютна рівновага в історії зустрічей. Команди зустрічалися 65 разів і здобули по 24 перемоги, ще 17 матчів завершилося нічиєю. Різниця м’ячів 81:79 на користь Динамо.

В останніх 5 матчах перевага на користь гірників – 3:2, причому 1 перемогу кияни здобули в додатковий час у матчі 1/8 фіналу мінулорічного розіграшу Кубка України.

А остання зустріч залишилися за підопічними Луческу – кияни впевнено перемогли гірників у грі за Суперкубок України.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): з'явиться пізніше

Луїш Каштру (головний тренер шахтаря): з'явиться пізніше

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Шепелєв, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга;

Шахтар: П’ятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес.

Цікаві факти

Київське Динамо – 15 разовий чемпіон України;
Шахтар 13 разів тріумфував у національні першості;
• Динамо в поточному чемпіонаті більше 1 гола за гру не пропускає;
• Гірники не знають поразок у чемпіонатах з 31 травня цього року, вже 17 матчів поспіль - 11 перемог і 6 нічиїх;
Динамо не виграє у Шахтаря в УПЛ на власному полі 3 матчі поспіль – 2 поразки, 1 нічия;
Востаннє команди не змогли забити в чемпіонаті України ще в квітні 2019 року, зігравши 0:0 на Олімпійському;
Шахтар забиває Динамо в УПЛ у 5 матчах поспіль. Востаннє гірники не змогли відзначитись у сезоні 2018/19.

Прогноз букмекерів

Фаворитом протистояння фахівці компанії BetWinner вважають гостей. Перемога Шахтаря – 2,1, Динамо – 3,15. Нічия – 3,85.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря – 1:2.

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