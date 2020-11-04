Федецький: Динамо не здивує Барселону

Артем Федецький прокоментував матч Барселона - Динамо

Динамо у матч з Барселоною гратиме від оборони і буде намагатися зачепитися за нічию.

Про це розповів колишній гравець збірної України Артем Федецький.

«Ясна річ, що Динамо гратиме від оборони, і зачепитися за очки в матчі з Барселоною «біло-синім» буде дуже важко. Хто б не вийшов на поле у складі «біло-синіх», їм важко буде здивувати суперника. Повторення сценарію, як це було в матчі Реал — Шахтар, чекати не варто. На гол підопічні Мірчі Луческу, вважаю, награють, але не більше. Звичайно, хочеться сподіватися на непередбачуваність у футболі, проте ставлю на команду Рональда Кумана. 3:1», — вважає Федецький.

Нагадаємо, Саленко заявив, що Динамо з Барселони нічого не світить.

Раніше, Барселона опублікувала заявку на матч з Динамо.