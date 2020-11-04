Саленко: Динамо в Іспанії нічого не світить

Ексфорвард киян - майбутній матч з Барселоною

У виїзному матчі проти каталонської Барселони у Динамо нічого не світить.

Про це заявив колишній нападник киян Олег Саленко.

"Які перспективи у Динамо перед грою з Барселоною? Туманні. А точніше, жодних. З огляду на кадровий потенціал Мірчі Луческу, киянам, на жаль, в Іспанії нічого не світить. Динамо не зможе розраховувати як мінімум на половину основних виконавців. І навіть, незважаючи на те, що Барселона не вирізняється стабільністю у внутрішньому чемпіонаті, каталонці беззаперечні фаворити цього протистояння.

Актуально: Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Взяти очки в Іспанії для Динамо буде схожим на диво. Хотілося б, щоб кияни хоча б зіграли внічию, що було б наче перемога, але треба реально дивитися на речі, Барселона зараз на голову сильніша, але поставлю оптимістичний рахунок для української команди - 1:2", - сказав Саленко.

Матч Барселона - Динамо відбудеться в середу, 4 листопада. Початок о 22:00 за Києвом.