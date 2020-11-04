Барселона опублікувала заявку на матч з Динамо

Тер Штеген повертається після довгої перерви

Джерело - Чемпіон.

Став відомий розширений список гравців Барселони на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Вперше в сезоні до заявки іспанців потрапив основний воротар Марк-Андре Тер Штеген, який відновився після операції на коліні. Відзначимо, що німецький кіпер не грав з середини серпня.

Відсутній у заявці 21-річний захисник Рональд Араухо, який отримав травму підколінного сухожилля у матчі з Ювентусом.

Раніше, Саленко заявив, що Динамо з Барселони нічого не світить.