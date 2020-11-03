Мораес: Важко прийняти рахунок 0:6

Боруссія добре проаналізувала гру Шахтаря та добре підготувалася до матчу.

Про це розповів нападник Шахтаря Жуніор Мораес.

"Після чотирьох зароблених очок в поєдинках з Реалом і Інтером ми багато чого чекали від цієї гри, але результат невтішний. Важко зрозуміти причини і прийняти рахунок 0:6. Зробили багато помилок в першому таймі. Не можна дозволяти собі такі помилки в Лізі чемпіонів. Вітаємо наших суперників, вони провели дуже-дуже хорошу гру.

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Вони блокували наші атаки, закрили нам шлях вперед. Очевидно, вони добре проаналізували нашу гру і відмінно підготувалися. Швидкий гол став важким ударом для наших молодих гравців. Ми багато пропускали, а після цього важко зберігати концентрацію", - сказав Мораес.