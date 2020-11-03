У Минаї підтвердили переговори з Мілевським

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець підтвердив інтерес до нападника брестського Динамо Артема Мілевського.

Про це розповів сам функціонер.

"Поки що це тільки чутки і розмови. У мене немає такої інформації, що Мілевський буде грати в нашій команді. Це я вам офіційно заявляю. Але зазначу - поки, на даний момент.

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Минай виходив на агента Мілевського? Так, був контакт, ми спілкувалися, але конкретики поки немає. Ви ж розумієте, що Артем - відомий футболіст, у нього серйозні фінансові апетити. Скажу, що зацікавленість є і з його боку, і з нашої. Однак ніяких домовленостей і конкретики поки немає", - сказав Кополовець.