Минай зацікавлений у підписанні Мілевського

Джерело - footballhub.com.ua.
Нападник Динамо Брест Артем Мілевський може повернутися в УПЛ.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Мілевському надійшла пропозиція від команди УПЛ. Знаю точно, що Минай зацікавився послугами екснападника київського Динамо. Клуб вийшов на контакт із агентом футболіста.
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Що буде з перемовинами? – Це питання! Але те, що Мілевський має пропозицію з України – це факт!", - розповів Циганик.
Раніше Мілевський натякнув на завершення кар’єри гравця.