Минай зацікавлений у підписанні Мілевського

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський може повернутися в УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мілевському надійшла пропозиція від команди УПЛ. Знаю точно, що Минай зацікавився послугами екснападника київського Динамо. Клуб вийшов на контакт із агентом футболіста.

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Що буде з перемовинами? – Це питання! Але те, що Мілевський має пропозицію з України – це факт!", - розповів Циганик.