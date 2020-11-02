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Минай зацікавлений у підписанні Мілевського

Сьогодні 20:58 798 0
Артем Мілевський може перейти у клуб УПЛ
Минай зацікавлений у підписанні Мілевського
#Мілевський, #Минай

Джерело - footballhub.com.ua.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський може повернутися в УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мілевському надійшла пропозиція від команди УПЛ. Знаю точно, що Минай зацікавився послугами екснападника київського Динамо. Клуб вийшов на контакт із агентом футболіста.

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Що буде з перемовинами? – Це питання! Але те, що Мілевський має пропозицію з України – це факт!", - розповів Циганик.

Раніше Мілевський натякнув на завершення кар’єри гравця.

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