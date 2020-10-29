Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського

Артем Мілевський може повернутися в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух і Колос зацікавлені в підписанні українського форварда Динамо Брест Артема Мілевського.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"На одного відомого ексфорварда киян, який бажає завершити кар'єру в Україні, є тільки два реальних претенденти. І ці два претенденти – президенти винниківского і ковалівського клубів. Але ніяк не тренери", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в цьому сезоні Мілевський провів 30 поєдинків у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мілевський отримав пропозицію від клубу з Кіпру.