Цітаішвілі виділив симптоми коронавірусу

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який здав позитивний тест на коронавірус, назвав свій поточний стан.

Про це розповів сам футболіст.

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"У мене все добре. Так, температура є, але нюх і все це є, так все нормально. Спілкувався з хлопцями, вони говорили мені, що будуть робити ще тести. Терпіння їм, удачі, і головне бути командою на полі. І все вийде", - сказав Цітаішвілі.