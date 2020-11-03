Педрі назвав ціль Барселони у грі з Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Барселона прагне здобути перемогу у грі 3 туру Ліги чемпіонів проти Динамо.
Про це розповів півзахисник іспанського клубу Педрі.
"Ми повинні продовжувати грати, як останнім часом, але при цьому підвищити гольову ефективність. У матчі з Динамо хочемо заробити три очки, які допоможуть вийти з групи.
Увагу до себе я переношу нормально, це те, що мені прищепила сім'я. Мені необхідно прогресувати, зростати разом із найкращими. Я повинен продовжувати працювати, щоб отримувати максимум ігрових хвилин.
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На тренуваннях я багато працюю над фізикою, щоб допомагати захисникам в іграх. Мій спокій йде більше від голови, аніж у результаті тренувань. Так у мене було завжди.
Мені все одно, на якій позиції мене використовуватиме тренер. Головне - грати та приносити користь команді. Найбільш комфортно я почуваюся в півзахисті, звідки створюю більше небезпеки", - розповів Педрі.
Раніше, Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді.