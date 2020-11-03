Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Боруссією

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
У третьому турі Ліги Чемпіонів зіграють Шахтар і Боруссія. "Гірники" оголосили заявку на цей матч.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Заявка Шахтаря на матч із Боруссією:
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко
Захисники: Додо, Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Маркіньос Сіпріано
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Георгій Судаков, Тайсон, Манор Соломон, Владислав Вакула
Нападник: Жуніор Мораес
Нагадаємо, чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.