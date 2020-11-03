Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Боруссією

Команда отримала негативні результати тестів на коронавірус.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

У третьому турі Ліги Чемпіонів зіграють Шахтар і Боруссія. "Гірники" оголосили заявку на цей матч.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заявка Шахтаря на матч із Боруссією:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Маркіньос Сіпріано

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Георгій Судаков, Тайсон, Манор Соломон, Владислав Вакула

Нападник: Жуніор Мораес

Нагадаємо, чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.