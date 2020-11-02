Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів, Група В 3 листопада 2020 року, 19:55 Шахтар (Донецьк, Україна) - Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина) Стадіон НСК Олімпійський Betwinner: 3,2 - 3,6 - 2,2

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У третьому турі Ліги Чемпіонів у квартеті В зіграють Шахтар і Боруссія, які дуже заплутали ситуацію в групі своїми вдалими виступами проти фаворитів.

Для Шахтаря настає визначальний момент груповій стадії Ліги Чемпіонів. Хто б міг подумати, що донецький клуб буде йти після двох матчів з Реалом і Інтером без поразок? Але команда Каштру завдяки удачі і неймовірній грі Трубіна змогла вистояти в Києві проти нерадзурі (0:0). Варто погодитися, що цього разу помаранчево-чорні не були такими переконливими по грі, як в Мадриді тижнем раніше, але в боротьбі з віцечемпіонами Італії будь-які засоби хороші. Каштру не нехтував грою в шість захисників, спрацювала десь удача, і Шахтар продовжує лідирувати в своїй групі після двох турів з 4 очками.

Боруссія Менхенгладбах також вельми успішно розпочала свій шлях у Лізі Чемпіонів. Команда Марко Розі теж не осоромилася, зігравши і з Реалом вдома внічию 2:2 (дзеркальний результат першого туру). Вбивцею "вершкових" міг стати Маркус Тюрам, який відзначився дублем у воротах Куртуа, але єврокубковий досвід королівського клубу дозволив йому залишити німців без перемоги. Жеребці, які сіялись з 4-го кошика і були номінальним аутсайдером групи В, продовжують доводити, що німецький футбол - один з найсильніших в Європі.

Шахтар провів легку прогулянку в п'ятничному матчі проти Маріуполя, вигравши 4:1. Команді Каштру не довелося віддавати багато сил, оскільки тренер дозволив зіграти молоді. У будь-якому випадку, питання про ім'я переможця в цьому матчі не стояло, тому що у суперника в заявці було лише 14 осіб. З кадрових втрат у українського чемпіона травма Дентіньо. Але уже повернувся до тренувань Жуніор Мораес.

У німецької команди також вийшло успішно провести свій матч чемпіонату на вихідних. Гладбаху вистачило сил мінімально переграти лідера Бундесліги РБ Лейпциг, який не зміг прийти в себе після 0:5 на Олд Траффорд.

Для гірників майбутні спарені ігри 3-4 турів Ліги Чемпіонів проти Боруссії матимуть визначальне значення. Якщо українському чемпіону вдасться зачепитися хоча б за 4 очка в іграх з "жеребцями", питання виходу в плей-оф буде закрите відсотків на 80. Буде дуже цікаво подивитися, чи продовжить Каштру довіряти молодим футболістам, або ж в основу повернуться звичні Степаненко, Мораес , Матвієнко і П'ятов. Швидше за все, ми побачимо якийсь гібрид. Зі стартових хвилин повинні зіграти Корнієнко і Бондар, але водночас можливе посилення складу Шахтаря досвідченими єврокубковими бійцями. Для німецького клубу значущість прийдешніх ігор також неймовірно висока, і судячи з перших матчів групової стадії, "чорно-білим" буде що запропонувати Шахтарю.

Останні матчі Шахтаря:

30.10.20 Шахтар - Маріуполь 4:1

27.10.20 Шахтар - Інтер 0:0

24.10.20 Шахтар - Ворскла 1:1

21.10.20 Реал Мадрид - Шахтар 2:3

17.10.20 Шахтар - Львів 5:1

Останні матчі Боруссії:

31.10.20 Боруссія М. - РБ Лейпциг 1:0

27.10.20 Боруссія М. - Реал Мадрид 2:2

24.10.20 Майнц - Боруссія М. 2:3

21.10.20 Інтер - Боруссія М. 2:2

17.10.20 Боруссія - М. Вольфсбург 1:1

Прогноз Букмекерів:

Контори віддають в цьому матчі невелику перевагу гостям. На перемогу Шахтаря дається коефіцієнт 3,2, на нічию - 3,6, а на успіх Боруссії - 2,2.

Історія протистоянь:

Команди лише одного разу зустрічалися між собою. Це був контрольний матч 11 років тому. Тоді гірники святкували перемогу 3:0.

Прогноз Чемпіона: 1:1