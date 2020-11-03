Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів 2020/21 на власному полі зіграє проти менхенгладбахської Боруссії.

Матч відбудеться у вівторок, 3 листопада, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Воля Футбол 1 у медісервісі Megogo.. Також онлайн матч Шахтар - Бруссія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Шахтар із 4 очками одноосібно лідирує після 2-х турів у групі B. Боруссія та Інтер набрали по 2 очка та посідають 2 й 3 сходинки відповідно. У минулому турі Шахтар удома розписав нульову нічиї з Інтером, а Боруссія вдома не втримала перемогу в грі з Реалом (2:2).

Нагадаємо, київське Динамо в 3 турі зіграє на Камп Ноу проти Барселони. Гра Барселона - Динамо відбудеть 4 жовтня о 22:00.