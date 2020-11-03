Збірна Уельсу, яку очолює Раян, відреагувала на інцидент

Джерело - The Sun.

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед і головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз був заарештований.

Про це повідомляє The Sun.

1 листопада Гіггз напав на свою дівчину Кейт Грівелл, вона і викликала поліцію.

Жінка отримала легкі травми, але не потребувала госпіталізації.

Правоохоронці повідомили, що 46-річний валлієць був заарештований за підозрою у нападі за статтею 47 і звичайному нападі за статтею 39.

На наступний день Гіггз був помічений під час виходу із дільниці. Його звільнили під заставу.

Збірна Уельсу вже скасувала заплановану на вівторок пресконференцію, присвячену оголошенню складу команди на матчі Ліги націй.

Футбольна асоціація Уельсу теж знає про інцидент за участю Гіггза, але відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, зірка НБА арештований за напад на жінку.

Раніше у Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни.