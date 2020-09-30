 У Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни | Баскетбол | Champion.com.ua
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У Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни

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У Білорусі затримують спортсменів за участь у акціях протесту
У Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни
#Левченко

Джерело - Чемпіон.

У Мінську заарештували баскетболістку Олену Левченко через участь у масових заходах.

Сьогодні, 30 вересня, баскетболістка повідомила адвокату Михайлу Кирилюку, що її заарештували в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію і везуть у відділок поліції у зв'язку з участю в незаконних масових заходах.

Левченко - одна з найактивніших учасниць незалежного руху спортсменів SOS.by, рішуче засудила насильство з боку силовиків і брала участь в мирних акціях протесту.

Нагадаємо, Європарламент закликав відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею.

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