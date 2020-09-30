У Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни

У Білорусі затримують спортсменів за участь у акціях протесту

Джерело - Чемпіон.

У Мінську заарештували баскетболістку Олену Левченко через участь у масових заходах.

Сьогодні, 30 вересня, баскетболістка повідомила адвокату Михайлу Кирилюку, що її заарештували в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію і везуть у відділок поліції у зв'язку з участю в незаконних масових заходах.

Левченко - одна з найактивніших учасниць незалежного руху спортсменів SOS.by, рішуче засудила насильство з боку силовиків і брала участь в мирних акціях протесту.

Арестовали баскетболистку Елену Левченко – одну из самых известных спортсменок страны, с уймой титулов Пытаются запугать всё движение спортсменов: https://t.co/5d3x3ADuqO



И мстить за письмо почти 700 спортсменов против насилия и Лукашенко: https://t.co/KWbivLTn6p pic.twitter.com/UxHO9p0u1t — Дмитрий Навоша (@navosha) September 30, 2020

Нагадаємо, Європарламент закликав відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею.