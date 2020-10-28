Зірка НБА арештований за напад на жінку

Джерело - iSport.ua.
27 жовтня захисник Торонто Теренс Девіс був заарештований поліцією Нью-Йорка.
Про це повідомляє ESPN.
23-річний баскетболіст звинувачується в нападі на жінку і злочинному заподіянні шкоди. Пригода сталася ближче до ночі в районі східної частини Манхеттену.
Керівництво Торонто вже отримало всі дані з приводу затримання Девіса. На цей час слідчі проводять розслідування.
Варто відзначити, що Теренс був включений в другу символічну п'ятірку новачків за підсумками сезону. Девіс в дебютному сезоні виступав за Репторс, в якому набирав в середньому 7,5 очка за гру.
Нагадаємо, драфт НБА відбудеться у віртуальному режимі.