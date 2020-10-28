 Зірка НБА арештований за напад на жінку | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 409
Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 476
Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було
Вчора 23:54 9598
Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 23:50 2922
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:00 10109
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:24 418
Усик висунув ультиматум Джошуа
Вчора 14:16 2962
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Вчора 11:44 7802
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Вчора 11:21 1484
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Вчора 11:06 2715
Блоги
Ребров проти Луческу: історія протистоянь
Ребров проти Луческу: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Вчора 14:59 445
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 845
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
27.10.2020 17:21 924
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах Андрій Твердохліб
27.10.2020 12:49 1560 1
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська Valeriy Ruchka
26.10.2020 20:44 682
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
28 Жовтня 2020
23:56 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів 476
23:54 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було 9598
23:52 Футбол Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів 409
23:50 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу 2922
23:40 Баскетбол Клуб НБА був проданий за 1,6 мільярда доларів 599
23:26 Хокей Дніпро - Сокіл 4:7. Огляд матчу 648
23:25 Блог Ференцварош повертає інтригу. Зубков віддав асист 356
23:10 Футбол Брюгге повісив цінник на колишнього нападника Зорі 682
22:55 Футбол Башакшехір - ПСЖ 0:2. Огляд матчу 652
22:48 Блог Де Пена подвоїв перевагу Динамо 1064
22:40 Баскетбол Зірка НБА арештований за напад на жінку 676
22:31 Блог Циганков забиває перший гол Динамо в Лізі чемпіонів 415
22:25 Футбол Краснодар - Челсі 0:4. Огляд матчу 747
22:09 Хокей Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ 786
22:00 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 10109
21:53 Футбол Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів 1027
21:39 Хокей Донбас - Крижані Вовки 9:2. Огляд матчу 952
21:24 Гандбол Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів 418
21:09 Футбол Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони 917
20:51 Футбол Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 1273
20:40 Футбол Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером 2239 3
20:25 Хокей Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ 1350
20:10 Футбол Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів 1033
19:55 Футбол Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні 1109
19:41 Футбол На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків 1425

Зірка НБА арештований за напад на жінку

Вчора 22:40 676 0
23-річний баскетболіст був затриманий поліцією
Зірка НБА арештований за напад на жінку
#НБА, #Торонто

Джерело - iSport.ua.

27 жовтня захисник Торонто Теренс Девіс був заарештований поліцією Нью-Йорка.

Про це повідомляє ESPN.

23-річний баскетболіст звинувачується в нападі на жінку і злочинному заподіянні шкоди. Пригода сталася ближче до ночі в районі східної частини Манхеттену.

Керівництво Торонто вже отримало всі дані з приводу затримання Девіса. На цей час слідчі проводять розслідування.

Варто відзначити, що Теренс був включений в другу символічну п'ятірку новачків за підсумками сезону. Девіс в дебютному сезоні виступав за Репторс, в якому набирав в середньому 7,5 очка за гру.

Нагадаємо, драфт НБА відбудеться у віртуальному режимі.

Коментарі ()