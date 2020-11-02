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Тренер Боруссії М хоче зіграти у відкритий футбол з Шахтарем

Сьогодні 22:56 194 0
Марко Розе прокоментував матч проти Шахтаря
Тренер Боруссії М хоче зіграти у відкритий футбол з Шахтарем
#Боруссія, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Боруссія Менхенгладбах у матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з Шахтарем буде прагнути показати гарну гру.

Про це розповів головний тренер німецького клубу Марко Розе.

"У Лізі чемпіонів ми не застосовуватимемо якісь тактичні новинки. Головне, аби наша гра була досить гнучкою. Не вважаю, що кількість захисників на певній ділянці поля має ключову роль. Вирішальної ваги набувають принципи, на яких ми будуємо свою гру. Ми повинні бути компактними та агресивними, швидко виходити з оборони в атаку. І, звісно, усвідомлюємо, що нам протистоятиме дуже міцний суперник, тому намагатимемось контролювати м’яч.

Актуально: Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар – дуже міцна команда, яка добре виявляє себе. У складі в "гірників" багато висококваліфікованих футболістів, що вже зарекомендували себе в Лізі чемпіонів. Якщо наш суперник контролюватиме м’яч, це, звісно, додасть нам певних проблем. Однак ми спробуємо розіграти відкриту партію й продемонструвати гарну гру", - розповів Розе.

Раніше, Каштру прокоментував матч проти Боруссії.

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