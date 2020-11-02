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Каштру: Боруссія обожнює атакувальний футбол

Сьогодні 19:39 236 0
Луїш Каштру прокоментував матч проти Боруссії
Каштру: Боруссія обожнює атакувальний футбол
#Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтарю буде важко у матчі 3 туру групового етапу проти Боруссії Менхенгладбах.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

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"Боруссія обожнює атакувальний футбол - у них 4 голи в двох матчах. Атакувальний футбол - їх ДНК, це улюблений футбол. Не втомлююся повторювати, що ми знаходимося в жахливій ​​групі з такими супротивниками. Але з такими складними матчами я все більше ціную своїх гравців. Це фантастика, як вони себе показують. Я ними всім довіряю", - розповів Каштру.

 

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