Каштру: Боруссія обожнює атакувальний футбол

Джерело - sport.ua.
Шахтарю буде важко у матчі 3 туру групового етапу проти Боруссії Менхенгладбах.
Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.
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"Боруссія обожнює атакувальний футбол - у них 4 голи в двох матчах. Атакувальний футбол - їх ДНК, це улюблений футбол. Не втомлююся повторювати, що ми знаходимося в жахливій групі з такими супротивниками. Але з такими складними матчами я все більше ціную своїх гравців. Це фантастика, як вони себе показують. Я ними всім довіряю", - розповів Каштру.