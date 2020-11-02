Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вказав на небезпеку коронавірусу.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Коли я дивлюся на своїх десятьох футболістів, які були інфіковані, у трьох були ускладнення з легенями, у одного проблеми з серцем - починаю замислюватися. Починаю розуміти, що дійсно відбувається в світі. Вірус поруч, він може наздогнати кожного, ніхто не знає, які в нього будуть наслідки.

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Хлопці 20 з гаком років - ніхто не думав, що таке може статися. Тоді я зрозумів справжню небезпеку, яка перед нами. Незважаючи на все, що відбулося в світі, люди, на жаль, досі не зрозуміли, наскільки це може бути страшно.

Дивно, що я бачу повні автобуси в місті, дивно, що я бачу людей, які не носять маски, відвідують публічні місця, вони просто забиті. Дивно, що стадіони без уболівальників. Але люди зробили дуже мало, щоб зараз з повною безпекою повернутися на стадіони. Футбол дивний зараз", - сказав Каштру.