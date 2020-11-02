 Каштру: У трьох гравців Шахтаря були ускладнення з легенями, в одного з серцем | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:42 1222
Барселона хоче відправити Динамо на карантин
Сьогодні 21:58 2354
Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-100
Сьогодні 21:41 70869
Матч Барселона – Динамо можуть перенести
Сьогодні 18:30 3723
Без 13 гравців основи: Динамо назвало заявку на матч з Барселоною
Сьогодні 16:10 10088
Усик залишився п'ятим в рейтингу суперважковаговиків
Сьогодні 14:09 3710
Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 12:54 1822
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 508
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 1228 3
Романчук встановив новий рекорд України
Сьогодні 08:55 670
Блоги
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу
Прессекретарка Зеленського записала відео на підтримку збірної України з боксу Valeriy Ruchka
31.10.2020 18:17 533
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було
Уже був битий українцем. Віталій Кличко - Дерек Чісора: як це було Valeriy Ruchka
31.10.2020 15:04 6232
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
31.10.2020 14:33 356
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА Valeriy Ruchka
31.10.2020 09:54 1117
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
30.10.2020 14:19 4904
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:13 Футбол Грозний отримав пропозицію з Казахстану 210
22:56 Футбол Тренер Боруссії М хоче зіграти у відкритий футбол з Шахтарем 193
22:44 Футбол Чигринський зможе зіграти проти Зорі у Лізі Європи 291
22:28 Бокс Усик – другий у рейтингу WBA 920
22:15 Футбол Каштру: У трьох гравців Шахтаря були ускладнення з легенями, в одного з серцем 428
21:58 Футбол Барселона хоче відправити Динамо на карантин 2354
21:57 Блог Створено петицію: українці закликали Рамоса змінити татуювання 553
21:41 Теніс Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-100 70869
21:24 Футбол Фулгем переміг Вест Бромвіч у 7 турі АПЛ 792
21:15 Футбол Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів 1196
20:58 Футбол Минай зацікавлений у підписанні Мілевського 1343
20:45 Футбол УЄФА може провести Євро-2020 повністю у Росії 2112 2
20:29 Футбол В 11 гравців Аякса виявили коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів 1337
20:13 Футбол Денисов: Заборона на присутність глядачів буде стосуватися всіх матчів в Україні 1212
19:54 Баскетбол Всі гравці Будівельника захворіли на коронавірус 1406
19:39 Футбол Каштру: Боруссія обожнює атакувальний футбол 1285
19:26 Беттінг Промокод БК Фаворит Спорт: бонус 50% на перший депозит 1323
19:20 Бокс Усик: Я не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися, щоб потім зустрітися з переможцем 733
18:59 Футбол Де Пена зіграє проти Барселони зліва у захисті - журналіст 1644
18:48 Футбол Ворскла відхилила пропозицію Шахтаря щодо трансферу Різника 1856
18:30 Футбол Матч Барселона – Динамо можуть перенести 3723
18:20 Блог Воротар Стяуа забив шалений гол ударом від своїх воріт 2604
18:17 Футбол Захисник Динамо їздить на автомобілі дідуся 2181 1
18:04 Блог Український гімнаст шокував суддів новими елементами 1197
17:59 Футбол Яремчук відреагував на перший хет-трик за Гент 2453

Каштру: У трьох гравців Шахтаря були ускладнення з легенями, в одного з серцем

Сьогодні 22:15 428 0
Каштру: У трьох гравців Шахтаря були ускладнення з легенями, в одного з серцем
Каштру: У трьох гравців Шахтаря були ускладнення з легенями, в одного з серцем
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вказав на небезпеку коронавірусу.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Коли я дивлюся на своїх десятьох футболістів, які були інфіковані, у трьох були ускладнення з легенями, у одного проблеми з серцем - починаю замислюватися. Починаю розуміти, що дійсно відбувається в світі. Вірус поруч, він може наздогнати кожного, ніхто не знає, які в нього будуть наслідки.

Актуально: Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Хлопці 20 з гаком років - ніхто не думав, що таке може статися. Тоді я зрозумів справжню небезпеку, яка перед нами. Незважаючи на все, що відбулося в світі, люди, на жаль, досі не зрозуміли, наскільки це може бути страшно.

Дивно, що я бачу повні автобуси в місті, дивно, що я бачу людей, які не носять маски, відвідують публічні місця, вони просто забиті. Дивно, що стадіони без уболівальників. Але люди зробили дуже мало, щоб зараз з повною безпекою повернутися на стадіони. Футбол дивний зараз", - сказав Каштру.

Раніше, Каштру прокоментував матч проти Боруссії.

Коментарі ()